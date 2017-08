Nieuw Apple datacenter in Iowa

Redactie Emerce Nieuws -

Apple gaat voor 1,375 miljard dollar een nieuw datacenter bouwen in de Amerikaanse staat Iowa. Die moet rond 2020 in gebruik worden genomen.

Iowa draagt 210 miljoen dollar bij aan het project op voorwaarde dat Apple minstens vijftig banen creeert tegen een minimumloon van 29 dollar per uur. Met de bouw ervan zijn mogelijk al honderden banen gemoeid.

Het feit dat staten zelf bijdragen aan de bouw is de reden dat Microsoft, Facebook en Google steeds vaker hun datacenters in het zogenoemde ‘heartland’ van de VS vestigen. Dat zijn staten als Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Iowa, Missouri, Kansas, Colorado en Oklahoma die niet aan de oceaan liggen. Facebook laat voor 750 miljoen dollar een datacenter in Ohio bouwen.