NLConnect wil af van exclusieve breedband content

Redactie Emerce Nieuws -

Exclusieve premium content zet consumenten en kleinere telecomaanbieders op achterstand en is een vorm van misbruik van marktmacht. Dat schrijft NLConnect, de vereniging van telecom- en kabelbedrijven, in reactie op een consultatie van de Autoriteit Consument en Markt.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) onderzoekt wat de mogelijke gevolgen zijn van de opkomst van quad play-pakketten en van content die exclusief wordt aangeboden aan klanten van KPN en Ziggo.

Vooral op het vlak van exclusieve premium content ziet de branchevereniging problemen: exclusieve content leidt tot uitsluiting van kleinere aanbieders, waardoor een afname van concurrentie op de markt dreigt. NLConnect vindt dat verscherpt toezicht en maatregelen nodig zijn, via must-offer beleid. Dergelijke verplichtingen werden eerder opgelegd in onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België om exclusiviteit te voorkomen.

Het is een opmerkelijk standpunt dat een jaar geleden ongetwijfeld niet naar voren zou zijn gebracht. Toen was Ziggo nog lid van de vereniging. Nu worden overwegend nog de belangen van kleinere kabelbedrijven behartigd. Ziggo biedt onder meer Ziggo Sport, dat alleen door eigen abonnees bekeken kan worden. KPN produceert exclusief voor abonnees eigen series.

NLConnect ziet niettemin een oplossing in must-offer regels: aanbieders van exclusieve premium content zouden moeten worden verplicht om hun programma’s onder gelijke voorwaarden aan alle partijen aan te bieden. Mathieu Andriessen, directeur NLConnect: ‘Zolang contenteigenaren hun programma’s onder soortgelijke voorwaarden aan alle spelers op de markt aanbieden is er in onze optiek geen probleem, ook niet wanneer deze eigenaren tevens omroepdistributeur of ISP zijn.’