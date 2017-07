Novotel: smartphone in bruikleen levert betere recensies op

Redactie Emerce Nieuws -

Novotel Amsterdam Schiphol Airport biedt gasten een smartphone aan om tijdens hun verblijf te gebruiken. Hiervoor is het hotel een samenwerking aangegaan met het in Hong Kong gevestigde bedrijf Handy.

In Azië is het heel gebruikelijk om hotelgasten een smartphone in bruikleen te geven tijdens het verblijf zodat zij gratis lokaal kunnen bellen en kosteloos gebruik kunnen maken van internet en 4G. Daarnaast wordt er omgevingsinformatie gegeven via de smartphone en kunnen gasten via het kamernummer met elkaar bellen of met de verschillende services van het hotel.

Voor Novotel zit het voordeel ten eerste in klantbeoordelingen. TripAdvisor is standaard geïnstalleerd en gasten geven via Handy gemiddeld een hogere waardering van 0,31 punten op een schaal van 1 tot 5. Ten tweede verwacht het hotel extra omzet te realiseren omdat gasten gemakkelijk toegang hebben tot de diensten van het hotel, zoals roomservice.