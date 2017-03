Nu ook grafkisten bij bol.com

Redactie Emerce Nieuws -

Arie Bravenboer uit Zuidland, onder Rotterdam, is begonnen met de verkoop van grafkisten via bol.com. Inclusief de voorwaarden van de webwinkel: gratis verzending, gratis retour én 14 dagen bedenktijd.

‘We zijn een soort pioniers’, zegt vader Eelco tegen het AD. ‘Misschien is het een beetje raar ja. Maar veel mensen denken onterecht dat ze verplicht zijn om een kist uit te zoeken bij de uitvaartondernemer. En dat is natuurlijk niet zo. Daarom bieden wij onze diensten aan op bol.com.’

De kisten zijn op bol.com te vinden onder de noemer Woonaccessoires. Er is keuze uit 22 exemplaren in ongeveer 90 verschillende uitvoeringen. Er zijn kisten voor zowel volwassenen als kinderen. De voordeligste kist voor volwassenen is 275 euro.