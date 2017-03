Oculus-oprichter Palmer Luckey zwaait af

Redactie Emerce Nieuws -

Oculus-oprichter Palmer Luckey heeft Facebook verlaten, al is de aanleiding niet geheel duidelijk. Facebook bedankt de Amerikaan in ieder geval voor zijn inzet.

Oculus was aanvankelijk een Kickstarter-project voor een VR-bril, die al snel de aandacht trok van grote investeerders als Andreessen Horowitz. In 2014 kwam Oculus voor 2 miljard dollar in handen van Facebook.

Helemaal onomstreden van Luckey niet. Hij raakte betrokken bij rechtszaken over intellectueel eigendom en bleek de financier van een pro-Trump organisatie genaamd Nimble America, iets dat in Silicon Valley niet erg gewaardeerd werd. Ook binnen Oculus zelf was hierover verontwaardiging.