‘Omzet Snap naar 3 miljard dollar in 2019’

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

De omzet van Snap Inc. zou in 2019 kunnen groeien naar 3 miljard dollar, al blijft de achterstand op Instagram bestaan. Die kan tegen die tijd zelfs zo’n 10 miljard dollar aan advertentieomzet binnenslepen, verwacht Citi Research.

Het zijn verrassende voorspellingen, want voorlopig is er ten aanzien van Snap alleen maar negatief nieuws. Het Amerikaanse bedrijf maakt later vandaag zijn kwartaalcijfers bekend en die zijn mogelijk wederom dramatisch. In het eerste kwartaal viel de omzet al 8 miljoen dollar lager uit dan verwacht. Het totale verlies bedroeg door de gestegen kosten 2,2 miljard dollar tegen 104 miljoen vorig jaar.

De verwachting is dat de omzet in het tweede kwartaal ten opzichte van vorig jaar iets zal zijn gestegen. Analisten gokken op 189 miljoen dollar, versus 72 miljoen in 2016. Maar daar staan nog altijd enorme uitgaven tegenover.

Beleggers hebben vooralsnog weinig vertrouwen in Snap Inc. Het aandeel is de helft van zijn waarde kwijt geraakt sinds de beursgang in maart. Daarnaast is Snap ook nog geweigerd door de S&P500 index als straf voor het uitgeven van aandelen zonder stemrecht. Het besluit van S&P zette de koers van Snap verder onder druk.

Analisten zullen vandaag vooral kijken naar de groei van het aantal gebruikers. Het aantal actieve gebruikers bleef in het eerste kwartaal steken op 166 miljoen, terwijl beleggers hadden gehoopt op 167,3 miljoen. De vraag is of het beter wordt.

Op snelle groei hoeft niet gerekend te worden, maar er is wel sprake van progressie. Citi Research verwacht dat het aantal gebruikers van Snap in 2019 240 miljoen zal bedragen. Het bedrijf is positief over Snapchat omdat de app gemiddeld dertig minuten per dag wordt gebruikt, wat het voor heeft op Instagram. De vraag is alleen of dat voldoende is om het vertrouwen in Snap op de korte termijn te herstellen.

Minder goed nieuws is er ook van marketingplatform Snaplytics dat constateert dat grote merken voor influencer marketing steeds meer overlopen naar Instagram. Wel is het aantal kleine merken bij Snapchat groter dan bij Instagram.