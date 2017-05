Omzet uit mobiele games naar 65 miljard dollar in 2020

Redactie Emerce Nieuws -

De omzet uit mobiele games gaat van 38,6 miljard in 2016 naar 65 miljard dollar in 2020, een groei van 66 procent, zo verwacht het Nederlandse Newzoo. De belangrijkste reden van de groei is dat de komende jaren steeds meer smartphones worden gebruikt.

De meeste groei wordt gerealiseerd in Azië, het Midden Oosten en Afrika, Noord Amerika en Europa blijven stabiel. Dit jaar groeit de markt naar 46 miljard dollar, 19 procent meer dan vorig jaar.

84 procent van de omzet van appwinkels komt nu van games, maar dat wordt wel minder. Newzoo verwacht een percentage van 76 procent in 2020. Dat betekent dat ook andersoortige apps aan de omzet gaan bijdragen.

De grootste omzetmaker is momenteel Tencent, moederbedrijf van onder meer Supercell. De nummer twee op iOS is NetEase, gevolgd door Supercell, King en MZ. Op Google Play staat Supercell op de eerste plaats, daarna volgen Netmarble, King, Niantic, Xflag, Bandai Namco, Elex Wireless, Square Enix, Colopl en MZ.

In 2016 was Niantic de snelste groeier, dankzij Pokémon Go.