Ontslagen bij maaltijdbezorger Blue Apron

Redactie Emerce Nieuws -

Maaltijdbezorger Blue Apron zet honderden werknemers op straat, zo’n 6 procent van het totaal, als onderdeel van een reorganisatie.

Het bedrijf had deze zomer 5393 werknemers op de loonlijst staan. De ontslagen vallen vooral bij administratie en fulfillment.

Eerder dit jaar mislukte de beursnotering aan de New York Stock Exchange genoteerd, en de koers klapte al na enkele dagen in elkaar. Beleggers maken zich onder meer zorgen over concurrentie van Amazons Whole Foods. De koers van het aandeel is inmiddels zowat gehalveerd.