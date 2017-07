Modeplatform About You start dit najaar officieel in de Benelux

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Het Duitse modeoplatform About You, met als belangrijkste financier retailreus Otto, gaat dit najaar in Nederland en België van start. Via het platform kunnen jonge consumenten kleding van sterren bestellen.



De Nederlandstalige site is in juni al live gegaan, maar is tot dusverre onder de radar gebleven. Pas in oktober begint een grote reclamecampagne, waarbij ook televisie zal worden ingezet.

De Benelux wordt het begin van een grotere Europese uitrol, zegt CFO Hannes Wiese tegen het Handelsblatt.

In Duitsland is het datagedreven About You reeds een groot succes met 2,5 miljoen klanten en 135 miljoen euro omzet vorig jaar. In 2017 wordt rekening gehouden met 250 tot 280 miljoen euro omzet.

Het platform is vergelijkbaar met Zalando en Amazon, dat wil zeggen dat meerdere handelaren er hun producten kunnen aanbieden. Naast bekende merken als Nike, Adidas, Jack & Jones en Only wordt ook het eigen merk van About You verkocht. In Nederland zijn de partners onder meer Nekatani, Only, Review, Edited en Adidas.

De kleding wordt aanbevolen door bekende influencers als Lena Gerke en Eva Padberg. Voor de Nederlandse markt heeft About You onder andere de Amsterdamse Instagrammer Jolielot benaderd.

About You rekent geen verzendkosten, ook voor retouren worden (voorlopig) geen kosten in rekening gebracht. DHL en PostNL regelen de bezorging.

De formule wordt momenteel volledig vanuit Duitsland aangestuurd, bevestigt een woordvoerster vanuit Hamburg tegenover Emerce. Daartoe zijn ook medewerkers met kennis van de Nederlandse markt aangetrokken.

Mocht About You hier voet aan de grond krijgen, dan zou dat op termijn wel eens ten koste kunnen gaan van het marktaandeel van het eveneens Duitse Zalando. Investeerder Otto is al sinds 1998 vanuit Tilburg online actief met internet in Nederland, ook met kleding, maar is hier geen geduchte concurrent van Zalando gebleken.