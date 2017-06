Picnic verwacht groot deel van Nederland te kunnen bedienen

Redactie Emerce Nieuws -

Picnic verwacht in de toekomst een groot deel van Nederland te kunnen bedienen, en niet alleen de grotere steden. Dat zegt medeoprichter Michiel Muller in het jongste nummer van Emerce.

‘We hebben een bepaalde bevolkingsdichtheid nodig om een minimaal aantal orders per uur te halen’, zegt Muller. ‘Anders kunnen we het niet meer gratis doen. Net als dat we geen voorraden aanhouden en pas om tien uur ’s avonds de bestellingen doorzetten naar onze leveranciers.’

Met nog eens drie dc’s en een kleine zeventig hubs in de komende drie jaar zou het wel mogelijk moeten worden om ook dorpen te bedienen. ‘De exacte locaties van de nieuwe dc’s en hubs zijn nog onbekend, maar bepalen we op basis van de hoeveelheid orders die we per gebied verwachten. Dat zal opgeteld zo’n tienduizend banen opleveren, vooral aan de operationele kant.’

Eerst wil Picnic de groei in het particuliere segment goed neerzetten, maar aan de zakelijke markt wordt al wel voorzichtig gedacht. Muller: ‘In het particuliere segment valt nog genoeg te winnen. Zeker als je bedenkt dat momenteel pas anderhalf à twee procent van de online foodmarkt is ontgonnen. Een markt die 35 miljard euro groot is, groter dan alle andere markten – van elektronica, reizen tot games – bij elkaar. Dat is gigantisch. Ik verwacht dat in 2020, als het zo doorgaat, online boodschappen in Nederland zeker de vijf procent haalt.’

