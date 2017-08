Polarsteps haalt 9 ton op

Redactie Emerce Nieuws -

Polarsteps heeft 900.000 euro aan seed funding heeft opgehaald van een groep Nederlandse internetondernemers. De start-up biedt een app aan voor het tracken van reizen. Het geld wordt gebruikt voor het aannemen van programmeurs en het verder ontwikkelen van de app.

Het concept van Polarsteps is eenvoudig: geef aan wanneer je eerstvolgende trip is en de app zal automatisch je afgelegde route bijhouden. Je locatie wordt van tijd tot tijd gecheckt en op een wereldkaart gezet waar vrienden en familie je avonturen live kunnen volgen. De app vult je route met suggesties voor ‘steps’, waar je vervolgens foto’s aan toe kunt voegen. Daarnaast krijg je diverse statistieken over je trip, zoals reisduur, aantal bezochte landen en afgelegde afstand. Zodra je trip afgelopen is, kun je er een fotoalbum van maken waarin naast je foto’s ook je route en reisdetails zijn opgenomen. De next step is dat reizigers het platform ook kunnen gebruiken voor het plannen van hun reis.

De nieuwe investeerders van Polarsteps zijn grotendeels Nederlandse internetondernemers, zoals Nalden (oprichter WeTransfer), Chris Ouwinga (oprichter Unit4), Janneke Niessen (oprichter Improve Digital), Heleen Dura – van Oord (oprichter DQ&A), Patrick Kerssemakers (oprichter FonQ), Laurens Groenendijk en Martijn Rozendaal (oprichters Just-Eat en Treatwell), Robert Gaal (oprichter Wakoopa, Karma) en Herman Kienhuis (River Venture Partners).

Polarsteps was in beta sinds 2015 en haalde in maart 2016 een investering van 500.000 euro op.