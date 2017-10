Retroversie ThinkPad verschenen

Redactie Emerce Nieuws -

Die oude vertrouwde ThinkPad is toch weer even terug, en wel ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de legendarische laptop.

De ThinkPad Anniversary Edition 25 is gebaseerd op de ThinkPad T470, maar dan wel met functies van vandaag. Zo is er een toetsenbord met zeven rijen toetsen, en speciale knoppen voor de volumeregeling.

De eerste ThinkPad verscheen in 1992 en had nog een scherm met een resolutie van 480×640 pixels. De ThinkPad is altijd een populair merk gebleven, al deed IBM het merk van de hand.