RLVNT maakt nieuwe campagne Tikkie

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

RLVNT ontwikkelde en bouwde de online reclamecampagne voor Tikkie, de app voor onderlinge betalingen die via Whatsapp werkt.

Eerder deze week ging de campagne van start om Tikkie bekend te maken onder het grote publiek. Het gaat uitingen op Facebook en Instagram die in de komende weken te zien zijn. Daarnaast worden op videosites prerolls getoond en worden gif’jes ingezet.

RLVNT zegt: “De uitingen zijn geslaagd wanneer je bij het kijken van de uitingen meteen zin krijgt in het volgende mooie moment met jouw vrienden, collega’s of familie, er brede glimlach op je gezicht verschijnt en je natuurlijk Tikkie meteen installeert.”

Tikkie is ontwikkeld binnen ABN AMRO. Wie de app installeert, via Whatsapp betaalverzoeken uitzetten. Bijvoorbeeld om de rekening van een etentje of cadeautje te vereffenen. De ontvanger krijgt een link die hem naar iDEAL voert. Zeventig procent van de betaalverzoeken zou binnen vijf minuten worden ingewilligd.

De video’s zijn geproduceerd door Made for Digital, Universal is het mediabureau.