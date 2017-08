Rotterdam krijgt eerste Facebookbank

Redactie Emerce Nieuws -

Een Rotterdams bankje op plein 1940 gaat op Facebook en Instagram zijn gevoelens delen. Het is het eerste ‘pratende’ bankje van het land en nodigt Rotterdammers uit na te denken over de toekomst.

Sinds vorige week verstuurt het Bankje van de Toekomst, online te vinden via de hashtag #bankjevandetoekomst, berichten over wat er op en om hem heen gebeurt. Het bankje mijmert over verleden, heden en toekomst en verbaast zich over de dynamiek en mogelijkheden van Rotterdam.

Het bankje is onderdeel van het Gesprek met de Stad en het daaruit ontstane Verhaal van de Stad. Door het zitmeubel tot leven te laten komen, gevoelens en verlangens te geven krijgt het Gesprek met de Stad een nieuwe impuls. Het bankje inspireert, laat je glimlachen en dromen, maar zet je ook aan het denken over je eigen rol.