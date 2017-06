3D-verhalen van Rotterdams Relive grijpen sportwereld

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Afgelopen weekend tikt de start-up Relive uit Rotterdam weer een record aan: tienduizend nieuwe registraties op een dag. De 3D-videoverhalen raken een snaar bij fietsers en, sinds kort, ook bij hardlopers.

Zowel Recreanten maar ook hele bekende namen uit de internationale sportwereld gebruiken regelmatig de diensten van Relive om hun tochten en ritjes te visualiseren in 3D en te delen met hun sociale netwerken. Wie zijn prestaties vastlegt met Strava of Garmin kan de data uploaden naar Relive, dat er vervolgens een geanimeerde visualisatie van maakt. Zoiets als wat de NOS doet voor ritten in de Tour de France.

“We hebben nu zo’n 150 miljoen video’s gemaakt en er komen er iedere dag honderdduizend bij”, vertelt Yousef El-Dardiry. Hij richtte het bedrijf een jaar geleden op met een paar oud-studiegenoten. Eigenlijk voor de lol, omdat ze na een fietsvakantie prestatiedata met elkaar deelden maar daar de ervaring in misten. “Eigenlijk vertellen de getallen niet het verhaal dat je wilt vertellen.”

En dat doet de 3D-visualities wel. Vloeiend draaiend zweeft een virtuele camera mee over het parcours van de sporter. Mocht hij toevallig tijdens zijn tour ook foto’s maken dan kan hij die eraan toevoegen. Dat doet de helft van de sporters.

Tot afgelopen week was Relive enkel te gebruiken door fietsers. Nu kunnen ook hardlopers hun prestaties visualiseren door data uit Strava en Garmin in te lezen. “We zijn bezig nog twee andere trackers te koppelen. Die bedrijven beginnen ons zelf te benaderen, want ze zien wat we voor hun gebruikers doen.”

Geld verdienen doet de jonge onderneming in het Groothandelsgebouw nog niet. Met ruim een miljoen dollar van angel investors legt het team nu de fundamenten. Gedacht wordt aan een basic- en premiummodel. Ook is er ook zoveel data over sporters en routes bekend, dat ook daar een verdienmodel in gezocht kan worden. De focus ligt in dit stadium echter op het product en het gebruikers laten groeien. Die teller staat nu op zeshonderddduizend.

De kaartinformatie is afkomstig van ESRI. De rendering gebeurt bij AWS.

Foto: Kitty Terwolbeck (cc)