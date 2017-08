RTL Nederland kampt met moeilijke advertentiemarkt

Redactie Emerce Nieuws -

RTL Nederland lijdt onder wat het moederbedrijf een ‘uitdagende advertentiemarkt’ noemt. Het bedrijfsresultaat eindigde 10 miljoen euro lager op 20 miljoen vergeleken met 30 miljoen euro een jaar eerder.

Vooral de televisiemarkt staat onder druk, maar ook investeringen in digitaal hebben bijgedragen aan de daling (pdf). De omzet voor RTL ging ook omlaag, van 236 miljoen euro naar 226 miljoen. Dezelfde daling is ook te bespeuren bij RTL België. Daar zakte de omzet weer onder de 100 miljoen uit.

Nederland heeft dan ook niet echt bijgedragen aan de solide resultaten van de volledige groep. De totale omzet voor de RTL Groep steeg in de eerste helft van 2017 met 8,8 procent naar 2,9 miljard euro, voornamelijk dankzij digitale activiteiten die 389 miljoen euro opbrachten, versus 264 miljoen een jaar geleden.

Het bedrijfsresultaat viel iets lager uit, op 626 miljoen euro. Onder de streep noteerde RTL een winst van 320 miljoen.

RTL houdt voor heel 2017 rekening met bescheiden groei. RTL zoekt het vooral in nieuwe media. Zo investeerde de mediagroep onder meer in VR via een deelname is het bedrijf Inception.

Het zijn overigens de eerste cijfers onder Bert Habets, die samen met Guillaume de Posch leiding geeft aan het internationale mediabedrijf.