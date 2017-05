Digitale omzet RTL Group: +48 procent

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De digitale omzet van mediabedrijf RTL Group steeg in het eerste kwartaal met 48 procent tot 178 miljoen euro. Het is daarmee goed voor dertien procent van de concernomzet.

Dat blijkt uit de financiële cijfers die RTL vanochtend presenteerde (Pdf). In die eerste drie maanden van 2017 boekte het een omzet van 1,4 miljard euro. Dat is 1,9 procent minder dan een jaar geleden, wat komt door een vooral heel sterk eerste kwartaal in 2016.

De sterke digitale groei kan die daling, veroorzaakt in de VS-markt, niet compenseren.

RTL Group noteert een winstmarge (ebitda) van 18,8 procent. RTL Nederland doet het met iets minder: 1 procent (2016: 2,8%); 1 miljoen euro winst.

Verdeling van de cijfers op groepsniveau: