Ruim twee ton groeigeld voor telefoonverkoper Coolmix

Redactie Emerce Nieuws -

De Eindhovense aanbieder van gereviseerde telefoons Coolmix heeft ruim twee ton opgehaald met crowdfunding. Met het geld wil het de eigen lijn Premium Refurbished verder ontwikkelen.

Ruim 200 mensen hebben geïnvesteerd tegen zeven procent rente, meldt het Eindhovens Dagblad.

Coolmix is opgezet door de 28-jarige Ajmal Gholzad, als kind naar Nederland gevlucht met zijn ouders. Het bedrijf levert tweedehands telefoons voorzien van een nieuwe buitenkant, nieuwe batterij en de nieuwste software.

Het bedrijf wil zijn webshop uitbreiden en extra Coolmix Stores openen in Nederland, België en Duitsland. Op dit moment is er alleen een winkel in Eindhoven. Deze maand is al een webshop in Duitsland in gebruik genomen.