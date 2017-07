Samsung Pay ook beschikbaar voor derden

Redactie Emerce Nieuws -

Samsung Pay moet breder worden ingezet. Daarom zoekt het Zuid-Koreaanse bedrijf voor het eerst afnemers voor zijn betaalplatform.



Samsung Pay is op dit moment alleen te vinden op toestellen van Samsung zelf. Op sommige midrange modellen staat Samsung Pay Mini. Daarmee kunnen gebruikers niet contactloos in winkels betalen, maar wel online afrekenen.

Het is nu de bedoeling om Samsung Pay ook aan andere smartphonefabrikanten ter beschikking te stellen. Voorwaarde is wel dat een chip wordt gebruikt die geschikt is voor MST (Magnetic Secure Transmission).

Samsung Pay heeft 34 miljoen gebruikers en is daarmee het grootste betaalplatform na Apple Pay.