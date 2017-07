Samsung waagt de gok: een gerenoveerde Note 7

Redactie Emerce Nieuws -

Samsung brengt vandaag in Zuid Korea een gerenoveerde Galaxy Note 7 op de markt, het omstreden toestel dat vorig jaar nog uit de handel moest worden genomen nadat de batterijen vlam vatten.

Samsung heeft de Galaxy Note 7 Fan Edition (FE) uiteraard voorzien van nieuwe batterijen en verkoopt het toestel tegen een lagere prijs, omgerekend 600 euro. Ook is de slimme assistent Bixby aanwezig, maar die spreekt alleen nog Koreaans.

Vooralsnog zijn niet meer dan 400.000 exemplaren beschikbaar. Van de oorspronkelijke Note is een fors deel vernietigd. Of de Note later ook in andere landen te koop zal zijn is niet bekend.

Of er veel belangstelling zal bestaan voor de Note is ook nog de vraag. Volgende maand wordt reeds de Galaxy Note 8 verwacht met naar verwachting nieuwere hardware.