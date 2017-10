Slimme logistiek op groot congres in Groningen

Goederen die zelf hun route en vervoersmiddel kiezen in open en met elkaar verbonden logistieke netwerken, in plaats van in vastgelegde routes die gebruik maken van gesloten netwerken. Dat toekomstbeeld voor de logistieke sector zal centraal staan tijdens een congres van de Rijksuniversiteit Groningen in juni 2018.

De Universiteit verwacht zo’n 200 gasten in Groningen uit de wetenschap, industrie en overheden, aldus professor Iris Vis, verbonden aan het Centre for Operational Excellence van de RUG. ‘We gaan ervaringen en onderzoeksresultaten uitwisselen om de volgende stappen te zetten richting de realisatie van het Physical Internet.’

Na vier eerdere edities in Quebec, Parijs, Atlanta en Graz, is in juni 2018 de stad Groningen het toneel van de vijfde editie van de International Physical Internet Conference. Het congresprogramma wordt samengesteld door een commissie van vertegenwoordigers van verschillende Nederlandse Universiteiten, TKI Dinalog en bedrijven. Nieuw in deze editie van het congres zijn een competitie voor studenten en een PhD Colloquium.

Op dit moment bestaat het mondiale logistieke systeem uit vele eigen netwerken, elk met hun eigen opslagruimtes, eigen vervoersmiddelen en eigen contracten met vervoerders. Omdat deze eigen netwerken relatief slecht op elkaar zijn aangesloten, rijden vrachtwagens vaak (deels) geladen heen en leeg weer terug. Ook de bezettingsgraad van opslagruimte is niet altijd even hoog. Het ‘Physical Internet’ kan een oplossing zijn om de stap te zetten naar een schoner en efficiënter logistiek systeem. Naar analogie van zijn digitale evenknie mikt het Physical Internet op naadloos op elkaar aangesloten logistieke netwerken, waarin vervoersmiddelen en opslagruimte vrijelijk en eenvoudig gedeeld kunnen worden. Dit vergt een ommezwaai in het huidige logistieke denken – zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk.