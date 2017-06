Sony duo verhuist naar Apple

Redactie Emerce Nieuws -

Apple heeft twee directeuren van Sony Pictures in dienst genomen. Jamie Erlicht en Zack Van Amburg gaan de video-activiteiten van Apple verder uitbouwen.

Bij Sony waren beiden verantwoordelijk voor enkele van de populairste series van het afgelopen decennium, zoals de toppers Breaking Bad (en de spin-off Better Call Saul), The Crown, Rescue Me en andere.

Apple wil in navolging van onder meer Amazon meer eigen producties gaan aanbieden via iTunes. Recentelijk werd Planet of the Apps uitgebracht en in het najaar volgt Carpool Karaoke.

Behalve het Sony duo zou ook HBO’s Michael Lombardo Apple gaan versterken.

Het duo rapporteert aan Eddy Cue, hoofd software en diensten.