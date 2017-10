Spotify lanceert app voor muzikanten

Redactie Emerce Nieuws -

Spotify heeft een app uitgebracht voor muzikanten wier muziek via het platform wordt verkocht. Eigenlijk is dat het dashboard waarover zij al langer via de desktop beschikking hadden.

Spotify for Artists geeft muzikanten de mogelijkheid om hun profiel aan te passen, zoals hun biografie, foto en speellijsten, maar ook inzicht te krijgen in allerlei gegevens van gebruikers, zoals leeftijd en locatie.

Spotify kende al een interne e-mail dienst Fans First, waarmee artiesten met hun fans kunnen communiceren.

De mogelijkheden worden de komende tijd verder uitgebreid.

De app, die in kleine kring werd getest, is alleen beschikbaar voor iOS. De Android versie komt binnen enkele weken.