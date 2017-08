Steeds meer zorgen over dominantie internetreuzen

Redactie Emerce Nieuws -

Beleggers maken zich steeds meer zorgen over Amerikaanse techstartups na de slechte kwartaalcijfers van Snap Inc en maaltijdenbezorger Blue Apron – beide op donderdag. Het lijkt er steeds meer op dat reuzen als Amazon, Google en Facebook kleinere rivalen geen kans meer willen geven.

De koers van Snap Inc daalde donderdag nabeurs met 17 procent toen duidelijk werd dat het bedrijf geen (goed) antwoord had op de concurrentie van Facebook. Dat bedrijf kopieerde belangrijkste functies van Snapchat in Instagram en streefde Snap voorbij in aantallen actieve gebruikers.

Het aandeel Blue Apron heeft een vijfde van zijn waarde verloren na het beursdebuut in juni. Grotendeels doordat Amazon een handelsmerk heeft gedeponeerd voor een soortgelijke dienst. De overname van Whole Foods heeft ook bijgedragen aan de waardedaling.

Het zijn maar twee voorbeelden, maar de trend is onmiskenbaar. Ook Twitter heeft het moeilijk, omdat Facebook de advertentiemarkt voor sociale media stevig in handen heeft. Fitbit heeft duidelijk te lijden onder de concurrentie van Apple door de komst van de Apple Watch. Voordien was er op de markt voor fitnesstrackers nauwelijks concurrentie van betekenis.

Philippe Collard, oprichter van Yabusame Partners, verwacht dat bedrijven minder vaak een IPO zullen overwegen. ‘Je hebt grote spelers als Amazon, Google en Facebook met diepe zakken die zeggen: dit is een markt die we betreden.’

Het zou er toe kunnen leiden dat startups alleen nog financiering zoeken in de hoop dat ze kunnen worden overgenomen. Snap CEO Evan Spiegel weigerde in te gaan op biedingen van Facebook en Google, en heeft nu grote moeite om de broek op te houden.