Stormloop op Europese wifisubsidie

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Sinds het Europees Parlement geld heeft vrijgemaakt voor Europese gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners, komt de ene stad na de andere met plannen.

Enkhuizen, Emmen, Zoetermeer, Hengelo, Enschede, Helmond en Aalten, het zijn maar enkele van de Nederlandse gemeenten die aanspraak willen maken op een Europese subsidie voor gratis wifi. Vooral het CDA roert zich in diverse gemeenten. De verwachting is dat in Europa enkele duizenden aanvragen worden ingediend. Nederland telt 388 gemeenten.

Het Europees parlement heeft de het zogeheten WiFi4EU-plan in september goedgekeurd. Het fonds stelt tot 120 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur. Voorwaarde is dat de wifi die wordt aangeboden in alle opzichten gratis zijn, zonder hinderlijke reclame en ook zonder dat gebruiksgegevens worden verkocht.

De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Er dus moeten gemeenten snel zijn.

De vergoeding is overigens eenmalig. Gemeenten zullen de verbindingen en het onderhoud zelf moeten betalen. In het verleden waren die kosten vaak een drempel om met gratis wifi te beginnen.

Niet alle gemeenten wachten op Europa. Almere heeft de kosten voor gratis wifi verdeeld over Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere, vastgoedeigenaren Klépierre en Unibail-Rodamco, de gemeente Almere, Windesheim Flevoland, Almere City Marketing en VodafoneZiggo. De achterliggende gedachte is dat wifi winkelcentra aantrekkelijker moeten maken.