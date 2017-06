Tencent steekt miljarden in e-sports

Redactie Emerce Nieuws -

De Chinese internetgigant Tencent wil maar liefst 13 miljard euro investeren in de e-sportsmarkt in China. Dat wil zeggen competities en toernooien.

Ook zijn diverse pretparken met e-sports of e-sportsgames als thema gepland.

In mei maakte het bedrijf bekend een speciale gamestad te gaan bouwen in de Chinese stad Wuhu. Daar komt niet alleen e-sportspretpark komen, maar ook een e-sportsuniversiteit en een datacentrum.

Tencent heeft haast nu ook Alibaba, met dochterbedrijf Alisports, grootste plannen heeft. Alisports werkt reeds samen met de Olympic Council of Asia. In 2018 en 2022 wordt e-sports opgenomen in het programma van de Olympische Spelen.

Foto: Sam Churchill (cc)