The Guardian weg uit Facebook Instant Articles

Erwin Boogert

The Guardian zet geen nieuwsverhalen meer door naar Facebook Instant Articles en Apple News. De Engelse krant wil de lezers op zijn eigen platformen bedienen, niet op die derde partijen.

Twee jaar geleden was The Guardian een van de eerste nieuwsuitgevers die al zijn berichten real time doorzette naar Facebook Instant Articles. Dat was destijds een nieuw format van de profielensite om nieuws sneller op mobiele telefoons te presenteren. Saillant detail: de hosting vindt plaats op Facebook, niet op de site van de nieuwsuitgever.

Vorige week werd bekend dat de Engelse kwaliteitskrant zijn nieuwsstroom naar Facebook heeft stopgezet. Als reden geeft de krant, dat het zijn lezers op zijn eigen platform wil bedienen en niet op die van Apple en Facebook. Onderliggend, maar dat wordt niet expliciet genoemd, kan ook meespelen dat Facebook simpelweg onvoldoende extra omzet oplevert.

Digiday, dat het nieuws meldt, weet ook dat BBC News, National Geographic en The Wall Street Journal Instant Articles amper meer gebruiken. The New York Times is er helemaal mee gestopt.

Het jaarverslag van RTL Group liet onlangs zien hoeveel, of eigenlijk hoe weinig, extra pageviews Facebook Instant Articles extra oplevert voor RTL Nieuws. De site en apps van RTL Nieuws genereerden samen 419 miljoen bezoeken en 1,9 miljard pageviews, een toename van drie procent ten opzichte van 2015. Volgens Google Analytics genereerde Facebook Instant Articles 13 miljoen extra pageviews in 2016. Dat is nog geen 0,7 procent extra pageviews in een jaar.

Emerce Topics meldde vorige maand ook al, dat de inkomsten uit Facebook Instant Articles en Google AMP tegenvallen voor uitgevers. Gemiddeld genomen was YouTube de belangrijkste inkomstenbron voor de besproken buitenlandse uitgevers.

