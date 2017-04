T-Mobile wint rechtszaak Datavrije Muziek

Redactie Emerce Nieuws -

T-Mobile is niet verplicht om een vergoeding te vragen voor het streamen van muziek over 4G. Het bedrijf mag zijn product Datavrije Muziek gewoon gratis aanbieden. Dart heeft de rechtbank van Rotterdam vandaag bepaald.

Met Datavrije Muziek kun je audio via 4G streamen zonder dat dit uit de bundel gaat. Ze kunnen ongelimiteerd luisteren naar bijvoorbeeld PuurFM en Grandprix Radio, Radio 538, Nederland FM, Deezer of Spotify. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wilde Datavrije Muziek in Nederland verbieden op grond van de netneutraliteit.

Ten onrechte. T-Mobile handelt volledig in lijn van de Europese wet- en regelgeving. In Europa is zerorating onder strikte voorwaarden toegestaan, mits er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de diverse muziekstreamingdiensten.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland, reageert: ‘Wij kunnen nu blijven innoveren en grenzen doorbreken om onze klanten de volledige vrijheid van onbeperkt mobiel internet te geven. Wij laten onze toekomst niet gijzelen door grenzen te trekken waar dit echt niet hoeft en blijven een open blik houden naar de toekomst.’