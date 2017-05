Trage reissites verlagen mobiele conversie

Redactie Emerce Nieuws -

Mobiele websites die niet snel genoeg laden kosten de reisbranche boekingen. Drieënvijftig procent van de bezoekers haakt af als het langer dan drie seconden duurt, stelt Google. Dat terwijl de laadtijd van mobiele pagina’s van reissites gemiddeld 10,1 seconden is.

Google onderzocht de mobiele websites van een aantal sectoren. Travel was de op-een-na langzaamste. Reisaanbieders die er wel in slagen een snelle, frictieloze ervaring te bieden hebben een fors concurrentievoordeel, stelt de zoekmachine. “Meer dan 90 procent van de reizigers die mobiele apparaten gebruiken schakelen over naar een andere site of app als er niet aan hun behoeften wordt voldaan. En 79 procent van de mobiele reizigers die op hun smartphone reizen onderzoeken zegt dat ze naar de meest relevante informatie zoeken, ongeacht waar die vandaan komt.”

Google waarschuwt daarnaast dat het niet zo is dat reizigers alleen onderzoek doen op hun smartphone als ze een specifieke behoefte hebben. “Eenendertig procent van de consumenten die in de afgelopen maand hun mobiel hebben gebruikt voor reisgerelateerde activiteiten zochten elke dag reisinformatie op. Het vaakst wordt er gezocht naar kortingen en aanbiedingen. En als ze hebben gevonden wat ze zoeken, zijn deze consumenten bereid te converteren – in de negentig dagen voordat wij ze ondervroegen, gaven ze gemiddeld 299,50 US dollar uit.”