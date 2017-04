Travix en Bohemian Birds op Emerce eTravel

Redactie Emerce Nieuws -

Paul van Breugel van Travix en Jasper Mutsaerts van Bohemian Birds zijn bevestigd als sprekers op Emerce eTravel op 20 juni. Hét evenement voor de online reisbranche wordt voor de achtste keer gehouden in Amsterdam.

Paul van Breugel werkte onder meer voor KLM en T-mobile, voordat hij als CCO naar Travix ging. Op eTravel vertelt hij wat er gaande is op het snijvlak van marketing en technologie. Hoe zet je voor een reisbedrijf technologie in zonder de menselijke kant uit het oog te verliezen? Wat zijn zijn lessen en leerpunten?

Jasper Mutsaerts richtte Bohemian Birds op, dat zich volledig specialiseert in lustrumreizen. Jasper vertelt hoe hij als startup marketing bedrijft zonder budget, maar met de Growth Hacking methodiek. In het verleden verzorgde hij projecten voor McKinsey, Nationale DenkTank, THNK en ImpactHub.

Zoals we eerder al aankondigden gaat we ook op zoek naar de beste startup in de reisbranche. Tijdens eTravel presenteren drie aanstormende ondernemers hun verhaal voor een heuse Dragon’s Den. Publiek en dragons zullen reageren met scherpe vragen. Atilay Uslu is een van de ‘draken’. Als oprichter van Corendon én met meer dan vijftien jaar ondernemingservaring weet Atilay alles over succesvol innoveren.

Emerce eTravel vindt plaats op 20 juni in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Kaarten hier.