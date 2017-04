Emerce zoekt beste travel start-up van Nederland

Redactie Emerce Nieuws -

Wat is de beste travel start-up van Nederland? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven in de Dragon’s Den tijdens eTravel, met Atilay Uslu (Corendon), Raymond Vrijenhoek (Otravo), Edwin Hengstmengel (Endeit Capital) en Johan van Mil (Peak Capital) als ‘draken’.

Iedereen wil de volgende Booking.com zijn, maar welke Nederlandse start-up heeft nu echt potentie? Drie nieuwe reisondernemers mogen tijden eTravel op 20 juni a.s. hun idee pitchen voor de vier dragons. Zij combineren uitgebreide ervaring in de reisbranche met kennis van de harde getallen en zullen de start-ups flink aan de tand voelen. Scherpe vragen gegarandeerd, zeker gezien het feit dat de stem van het publiek ook gehoord zal worden. Met als resultaat dat één gelukkige zich de eTravel Start-up van 2017 mag noemen.

Ook weten what’s next in online travel? De achtste editie van eTravel wordt op 20 juni a.s. in Amsterdam gehouden.