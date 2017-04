Uber rijdt vanaf deze week in Eindhoven

Redactie Emerce Nieuws -

Uber gaat deze week van start in Eindhoven. Het is voor het eerst dat het Amerikaanse bedrijf buiten de Randstad opereert.

Dat de keuze op Eindhoven is gevallen, is mogelijk geen toeval: Niek van Leeuwen, directeur van Uber Nederland, komt er vandaan. ‘We zien dat in Eindhoven onze app vaak wordt geopend. Blijkbaar hebben reizigers de verwachting dat Uber hier actief is. Daar komen we nu aan tegemoet,’ zegt hij in het Eindhovens Dagblad.

In Eindhoven kan men kiezen uit de diensten UberX, UberBlack en UberVAN. Niet UberPOP. De dienst waarbij de chauffeur geen vergunning heeft en met een gewone personenauto rijdt, is in Nederland verboden.

Uber opereert inmiddels in bijna 70 landen.