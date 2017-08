‘Veel Android-smartphones lopen achter met veiligheidsupdates’

Redactie Emerce Nieuws -

De helft van de smartphones met het Android-besturingssysteem heeft een gedateerde veiligheidsupdate van een half jaar oud of ouder of geeft helemaal geen informatie over veiligheidsupdates. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Slechts 5 procent van de Android smartphones beschikt over de meest recente veiligheidsupdate van augustus 2017, 11 procent heeft de update van juli 2017.

Alleen van Google (Pixel en Nexus) hebben alle modellen de meest recente veiligheidsupdate van augustus 2017.

Vooral Samsung geeft een wisselend beeld: een aantal smartphones heeft een recente veiligheidsupdate, maar er zijn ook een paar modellen met een update van een half jaar of ouder.

Alcatel, Huawei, LG en Wiko presteren het slechtst op het gebied van veiligheidsupdates. Veel van hun modellen hebben updates van een half jaar oud of ouder of bieden zelfs helemaal geen informatie over updates.