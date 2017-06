Veel zorgen over veiligheid online persoonsgegevens

Redactie Emerce Nieuws -

Meer dan de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid van zijn online persoonsgegevens. Vooral de jongere generaties zijn zich in het afgelopen jaar meer zorgen gaan maken. Dat blijkt uit het Whats Happening Online-onderzoek, dat Ruigrok NetPanel sinds 2007 jaarlijks uitvoert.

Van inloggen met wachtwoord én verificatie tot slimme anti-spyware: de mogelijkheden om persoonsgegevens online veilig op te slaan zijn steeds groter geworden. Toch is de bezorgdheid over de veiligheid van persoonsgegevens niet afgenomen. Dat komt volgens Ruigrok vooral door de media-aandacht voor data-lekken. Ziekenhuizen, verzekeraars, telecombedrijven, uit iedere branche is er minstens één bedrijf te noemen waarvan persoonsgegevens van klanten op straat terecht zijn gekomen.

De bezorgdheid over veiligheid komt ook niet meer met de jaren. Millennials (21-35 jaar) maken zich inmiddels evenveel zorgen als de oudere generaties. Hoewel de bezorgdheid ook onder digitieners (14-20 jaar) is gestegen, maakt van deze groep nog steeds minder dan de helft zich druk over de veiligheid van persoonsgegevens. Jongere generaties geven aan vooral bang te zijn dat zijn ‘te volgen’ zijn door de vastlegging van hun persoonsgegevens en online gedrag in cookies.

Vaak beperken gebruikers van Facebook de zichtbaarheid van hun persoonsgegevens, berichten en foto’s tot alleen vrienden en tot vrienden van vrienden. Vooral babyboomers (56-71 jaar) vertrouwen onbekenden vaak niet. Deze zouden kunnen hun profiel bekijken en hiermee kunnen frauderen of hen op basis van gegevens lastigvallen met reclame.

Dat in WhatsApp instellingen als het tonen van de beruchte ‘blauwe vinkjes’ en het laatste moment waarop een gebruiker online is geweest aangepast kunnen worden, weten ruim acht op de tien gebruikers. Toch is het aanpassen van privacy-instellingen in WhatsApp veel minder gebruikelijk dan in Facebook. Slechts een derde heeft deze instellingen wel eens gewijzigd.