Walter Flaat Chief Data Officer van Dentsu Aegis Network

Walter Flaat, nu nog directeur van data-label DAN DNA, wordt per ingang van 1 november Chief Data Officer van Dentsu Aegis Network in Nederland. Hij wordt tevens verantwoordelijk voor technologie-ontwikkeling, GDPR, data- en technologie partnerships en de integratie met eventuele data-gerelateerde acquisities.

Datadiensten worden steeds belangrijk voor het netwerk van Dentsu Aegis Network. DNA krijgt daarom navolging in meerdere Dentsu Aegis Network landen. Italië, Turkije, Denemarken en Noorwegen kennen inmiddels een eigen DNA en de verwachting is dat het bureaulabel nog dit jaar in drie continenten een kantoor zal openen. In Nederland bestaat DNA uit 25 specialisten. Flaat blijft DAN DNA overigens gewoon aansturen.

Daarnaast zal het onderdeel M1 in het eerste kwartaal van 2018 gelanceerd worden in Nederland. M1 is het targetingplatform van het in 2016 door Dentsu Aegis Network geacquireerde Amerikaanse Merkle. M1 richt zich op het ‘direct adresseerbaar bereiken van consumenten’.