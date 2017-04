Zalando besteedt tweederde reclamebudget aan televisie

Zalando besteedt op thuismarkt Duitsland tweederde van zijn reclamebudget aan tv-commercials en achttien procent bij online kanalen. Dat verraadt de sterke nadruk op het laden en uitbouwen van Zalando als merk.

Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Nielsen. Daarmee geeft het een beeld van de mediastrategie van de pure player.

De webwinkel had in 2016 een budget van 56,4 miljoen euro, waarvan 37,5 miljoen euro naar televisiereclame ging en tien miljoen naar online. Daarnaast ging er nog eens 5,6 miljoen euro naar out-of-home (10%), 1,6 miljoen naar tijdschriften (3%), 867 miljoen naar kranten (1,5%) en 702 miljoen naar radio (1,2%).

Omgerekend geeft Zalando in Duitsland 1,25 euro per Duitse online shopper per jaar aan reclame uit. Online ligt dat bedrag op 22 cent per shopper per jaar.

Het begeleidende mediabureau in Duitsland is OMD. In België en Nederland werkt het met Maxus+Helder. In Engeland zijn internetbedrijven inmiddels de grootste adverteerders op televisie. In Nederland gaat het diezelfde kant op.

Tv-exploitant BrandDeli uit Amsterdam publiceerde eind vorig jaar een onderzoek waarbij het het directe effect aantoonde van tv-reclame op online omzet. Een citaat: “’s Ochtends en overdag zijn goede momenten om de kijker te bereiken. De programmering met lagere kijkdichtheden en de hoge bereidheid om overdag te multitasken zorgen voor een goede conversie tijdens het daytime tijdvak. Hiermee is daytime voor veel e-commercebedrijven interessant omdat het kan resulteren in een hogere return on investment en meer oplevert per bereikte kijker.”

