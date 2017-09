Zes grote banken haken aan op blockchainmunt

Zes mondiaal werkende banken zetten een volgende, belangrijke, stap richting de daadwerkelijke invoering van een ‘munt’ op basis van blockchain. Die zou de afhandeling van grote, internationale transacties aanzienlijk versoepelen.

Barclays, CIBC, Credit Suisse, HSBC, MUFG en State Street stappen in het initiatief dat ‘utility settlement coin’ heet (USC). Zij zijn nieuwe deelnemers in een project dat in 2015 werd opgetuigd door UBS, BNY Mellon, Deutsche Bank, Santander, NEX en de blockchainstart-up Clearmatics.

De banken kondigen aan dat ze testen gaan doen om te zien of hun idee ook echt werkt. De volgende fase in dit proces zou een live implementatie zijn, maar dat zal niet eerder plaatsvinden dan eind 2018.

Het doel van het nieuwe, op blockchain gebaseerde systeem is om veel snellere grote financiële transacties af te handelen. Een voorbeeld. Stel: bank A moet 100 euro betalen aan bank B en bank B nog 50 dollar aan bank A. Vandaag de dag worden de verplichtingen afgehandeld met lange ketens van tussenpersonen, clearhouses. Met een blockchain kunnen die twee verplichtingen vrijwel accuut worden voldaan. Daarbij zijn de processen compleet wederzijds transparant.

Om dit systeem te laten werken, worden er enkel transacties uitgevoerd waarbij echt geld de onderliggende waarde vertegenwoordigt. Dat ligt ergens in een kluis of staat op een rekening. Het blockchainsysteem vertaalt, vervoert en documenteert.

De banken die aan USC deelnemen voeren ook gesprekken met centrale banken en toezichthouders in een poging hun steun te krijgen.

Technisch opperhoofd Nick Zeeb van technologiepartner Clearmatics zette vorig jaar zijn visie op blockchain in Finance uiteen met:

