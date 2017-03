ALD Automotive zet sociale media in voor verkoop leaseauto

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

ALD Automotive lanceert Own my car. Leaserijders kunnen met deze nieuwe online dienst hun leaseauto aan het einde van het contract verkopen via sociale media. Own my car gaat vandaag van start in een pilot met 250 deelnemers. Donderdag presenteert ALD de dienst op The Social Conference in Amsterdam.

Met Own my car krijgen leaserijders van ALD Automotive acht tot 10 weken voor het einde van het contract een aantrekkelijk aanbod om de auto over te nemen. Gaan zij hier niet op in, dan kan hetzelfde aanbod via sociale media worden gedeeld. Leidt het tot een koop, dan ontvangt de leaserijder een dinercheque van 150 euro.

ALD Automotive kan door de verkoop via Own my car een schakel uit het operationele proces halen, wat een besparing voor klanten oplevert.

Own my car is het winnende idee van ALD Automotive Nederland tijdens de Driver Experience Challenge. Tijdens deze internationale innovatiewedstrijd konden alle 41 landen een innovatief idee toelichten. De Nederlandse inbreng is als beste beoordeeld . Capgemini Frankrijk heeft met een team van zes personen geholpen het idee van Own my car verder uit te bouwen.

Ter promotie van de nieuwe dienst gaan Werner Budding (Autovisie), Wouter Karssen (Autoblog, BNR) en Evelin Dorssers (FemmeFrontaal) vandaag de strijd aan om als eerst een Kia Sportage te verkopen via Own my car. Dit is te volgen via de social mediakanalen van de bloggers en op #ownmycar.

Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy Manager bij ALD Automotive, spreekt donderdagmiddag op The Social Conference. Tickets hier.