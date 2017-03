Bunq breidt uit naar Duitsland en lanceert open API

Redactie Emerce Nieuws -

Mobile only bank bunq breidt uit naar Duitsland en Oostenrijk en lanceert als eerste Nederlandse bank een open API. Ontwikkelaars in binnen en buitenland kunnen het systeem daardoor integreren in eigen apps.

Duitsland loopt voorop als het gaat om innovatieve betaaldiensten, maar het real-time betaalsysteem van bunq is ook daar uniek, zegt CEO Ali Niknam. ‘We versimpelen dagelijkse handelingen door handige short cuts te bedenken. Vergelijk het met WhatsApp.’

Ook ontwikkelaars in Duitsland en Oostenrijk kunnen vanaf vandaag gebruik maken van de API. Met de API kunnen zij real-time diensten ontwikkelen. Van apps die een uitgavenpatroon in kaart brengen tot apps die tijdens een concert vertellen wanneer het rustig is aan de bar.

Enkele apps zijn al live. Exact, Moneybird en Informer kunnen ondernemers real-time betaalopdrachten laten klaarzetten vanuit hun boekhouding. Wachten op een ober met pinterminal is verleden tijd met Eijsink, Pieterse en Countr POS. En verzekeraar Reaal laat vrienden gezamenlijk ‘potjes’ maken om persoonlijke eigendommen te verzekeren.