‘Commercials beginnen steeds vaker buiten tv’

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Adverteerders beginnen hun tv-commercials steeds vaker niet op televisie maar op YouTube en mobiele kanalen. “Of vanuit een basisplan op televisie dat verder op online kanalen wordt uitgewerkt”, aldus Boukje Taphoorn van Google.

“Je ziet ook dat online steeds meer als aanvullend bereik wordt ingezet op televisie.” Op televisie wordt een zekere hoeveelheid bereik ingekocht die wordt aangevuld met online video. Tv biedt, zeker in jongere doelgroepen, te weinig bereik.

“Dat is dan de eerste ervaring die de adverteerder met YouTube opdoet. In de volgende fases zetten ze dan extra targetingopties in en gaan werken aan de inhoud van de content op basis van online data en insights”, aldus de Industry Leader Integrated Marketing.

“Veel grote adverteerders maken nog combinaties waarbij ze voor het ene merk een traditionele campagne doen en de andere een digital first. Uit die laatste trekken ze lessen voor volgend werk.” Taphoorn schetst ook dat bureaus steeds sneller producties gaan maken, inhakend op trends en de actualiteit.

Vandaag publiceert YouTube Europa in verschillende landen de zogeheten Ads Leaderboard-ranglijst. Dat zijn top 10-lijsten van de best scorende tv-commercials op YouTube. “Daar is niet één lijn in te ontdekken. Niet in lengte, niet qua inhoud. Nike Switch duurt zes minuten en een andere kan zomaar een muziekvideo zijn. Wat nu wel duidelijk is, is dat commercials mooi en likeable moeten zijn. Je kunt mensen niet meer iets door de strot duwen, wat vijf jaar geleden op tv nog wel kon.”

Googles marketingspecialist ziet dat marketeers bij grote merken dit jaar vaker programmatic gaan inzetten. Het gebeurt nog maar sporadisch dat er realtime optimalisatie plaatsvindt. Daarbij worden er voor verschillende doelgroepen meerdere verhaallijnen ontwikkeld. ‘Reclame op maat’. Maar het is volgens Taphoorn slechts een kwestie van tijd voordat die zullen verschijnen. “Techniek en kosten zijn niet de grootste belemmering.”

Moderne videoreclame komt in een stroomversnelling omdat programmatic en data nu overal beschikbaar komen voor adverteerders en hun bureaus.

“Ze moeten anders gaan denken en werken. Het punt is, dat ze daar nog geen directe noodzaak toe zien. Niettemin wordt de noodzaak steeds groter omdat bedrijven hun doelgroep niet meer bereiken met de manier zoals ze het altijd deden.”

Foto: Matias Fabres (cc)