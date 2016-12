Doek valt voor Sensor City

Jan Libbenga

Eindelijk had Assen eens wat meer dan Bartje. Een project dat Drenthe op de hightechkaart moest zetten. De Drentse hoofdstad moest de bakermat van de sensortechnologie in Nederland worden, zo zagen bestuurders het in 2006. Er is inmiddels niet veel meer van over.

Er is flink wat geld in deze droom gepompt: Europa, het Rijk, SNN, de provincie en de gemeente Assen trokken er de afgelopen jaren 50 miljoen euro voor uit.

Tussen 2006 en 2009 werden vier nieuwe initiatieven opgestart. Een bedrijf voor wetenschappelijk onderzoek (Incas3), een hbo-opleiding sensortechnologie (Hanze Institute of Technology), een netwerk van tweehonderd sensoren die van alles kunnen meten (Sensor City) en een overkoepelde stichting (Sensor Universe).

In 2013 beweerden Gedeputeerde Staten van Drenthe en het Asser college van B en W dat er zevenhonderd banen zouden zijn gecreëerd, maar onderzoeksbureau Berenschot sprak dat tegen. Ook de Noordelijke Rekenkamer plaatste dat jaar al kritische kanttekeningen bij het rendement van de sensorinspanningen.

De gemeente en de provincie trokken vorig jaar nog drie miljoen euro uit om het TT circuit geschikt te maken voor testen met zelfrijdende auto’s en sensoren. Het netwerk moest in het voorjaar van 2016 klaar zijn.

De Stichting Sensor City, verantwoordelijk voor het grootschalige stedelijke meetnetwerk in en rond Assen, en voor een sensor-netwerk op het TT-Circuit, kampt inmiddels met een tekort van 800.000 euro, veroorzaakt door een conflict met subsidieverstrekker SNN. Als Assen niet met financiële ondersteuning over de brug komt, moet het sensornetwerk worden verkocht.

Incas3 ging een dezer dagen failliet. De stichting, waar twintig mensen werken, verkeerde in grote financiële problemen nadat de provincie Drenthe en de gemeente Assen begin november besloten er geen geld meer in te steken. In september kreeg de stichting nog 12.000 euro. Investeerder NOM wil onderdelen overnemen.

Misschien kan de pijn worden vergeten nu elders in Drenthe de eerste gedeelde slimme fabriek van Nederland is verrezen. Het bedrijf Chezz start op een voormalige Philips-locatie in Emmen een productieomgeving aan waar ‘slimme’ producten kunnen worden geproduceerd met robots en automatisering.

Added, zo heet het initiatief, brengt de herontwikkeling van de Philips-locatie in een versnelling. Added start met 18 medewerkers, maar wil verder groeien naar 100 medewerkers.