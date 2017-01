Europeanen willen massaal berichten en telefonie versleutelen

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Negen van de tien Europeanen wil zijn berichten en telefonie kunnen versleutelen tegen afluisteraars, zowel boeven als overheden. De overgrote meerderheid vindt het onacceptabel dat internetbedrijven ongelimiteerd hun gedrag monitort, zelfs als dat is omwille van ‘verbetering van de dienstverlening’.

Deze cijfers zijn vernietigend voor de dienstverlening van bedrijven als Facebook en Google. Immers, zij ontlenen hun bestaansrecht aan het exploiteren van profielen, gedragingen en interacties van consumenten.

De Europese Commissie liet in totaal 27.000 Europeanen ondervragen over de thema’s digitale communicatie, communicatie en beveiliging. Zonder enige twijfel wil de Europeaan zijn communicatie en online gedrag kunnen afschermen voor de buitenwereld.

De Eurobarometer, zoals het onderzoek heet, stelt: “Bijna twee derde, 64 procent, vindt het onacceptabel dat hun online activiteiten worden gemonitord in ruil voor onbeperkte toegang tot een website. Vier op tien vermijdt zelfs bepaalde websites omdat ze bezorgd zijn dat hun online gedrag wordt bekeken.”

In de onderzoeksresultaten zit ook een solide argument om de cookiewet grondig te herzien. “Bijna negen op tien respondenten, 89 procent, is het eens met het voorstel dat de standaard instelling in hun webbrowser is, dat hun informatie niet meer gedeeld wordt.” Dat zou betekenen dat de opt-in voor cookies niet meer op het web maar via de browser wordt geregeld.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt als input bij het opstellen van de nieuwe ePrivacy Directive. Die publiceert de Europese Commissie begin 2017. Het doel is om de huidige regels aan te passen aan de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR).

Foto: Erik (cc)