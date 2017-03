Facebook en Binnenlandse Zaken proberen Nederlanders naar de stembus te krijgen

De campagne is bedoeld als aanvulling op de spotjes op tv en radio. Men hoopt met name jongeren te bereiken. De Voter Megaphone van Facebook was eerder populair tijdens de verkiezingen in de Verenigde Staten en het referendum in Groot-Brittannië. Enkele dagen voor de registratiedeadline plaatste Facebook een herinnering bovenaan de News Feed van de Britten met een oproep zich te registreren. Volgens de Britse regering droeg die aandacht bij aan de 186.000 extra online geregistreerde kiezers, waaronder bijna 120.000 jonger dan 35 jaar; een verdubbeling ten opzichte van de dagen ervoor. In de Verenigde Staten registreerden twee miljoen stemmers zich via de tool voor de primaries en de verkiezingen.

De interactieve kaart waar via de Voter Megaphone naar wordt verwezen is gemaakt door Open State Foundation, een stichting die zich inzet voor open data. Zij hebben alle adressen van stemlokalen in Nederland verzameld en vervolgens in een interactieve kaart geplaatst.

Naast een oproep om te gaan stemmen, krijgen Nederlanders in de week voor de verkiezingen ook een herinnering in hun Facebook nieuwsoverzicht te zien dat ze hun stempas en identiteitsbewijs klaar moeten leggen. Met name jongeren raken hun stempas nog wel eens kwijt en worden zo dan doorverwezen naar elkestemtelt.nl, waar informatie staat over hoe je dan een nieuwe stempas aanvraagt.