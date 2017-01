Forse stijging mobiele iDEAL betalingen

Redactie Emerce Nieuws -

Het maandelijkse aantal iDEAL mobiele betalingen is het afgelopen jaar gestegen tot bijna 11 miljoen in december 2016. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van december 2015. Dat meldt de Betaalvereniging vandaag.

Het aandeel mobiele iDEAL-betalingen is in de laatste maand van 2016 zelfs gestegen naar 38,2 procent van het totale aantal iDEAL-betalingen. De groei wordt verklaard door de introductie in 2016 van diverse mobiele apps waarmee consumenten makkelijk en snel onderling via iDEAL kunnen betalen.

Op Koningsdag 2016 werd na ruim 10 jaar de miljardste iDEAL-betaling geregistreerd. Sindsdien zijn er alweer 200 miljoen nieuwe iDEAL-betalingen bijgekomen. In heel 2016 zijn er 282,6 miljoen iDEAL-betalingen verricht, voor 23,7 miljard euro.

De gemiddelde beschikbaarheid van iDEAL voor consumenten, tussen 7 uur ’s ochtends en 1 uur ’s nachts, was afgelopen jaar 99,7 procent. Zowel voor internetbankieren als voor mobiel bankieren lag de beschikbaarheid in 2016 op 99,8 procent.

Het aantal contactloze betalingen in winkels is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afgelopen december was 23,5 procent van alle pinbetalingen contactloos.