Grote e-sportsuitgever tekent Improve Digital

Level Up Media, onder meer uitgever van DingIt.tv, heeft Improve Digital uit Rijswijk gecontracteerd om zijn diepe archief met exclusieve premium gamevideo te exploiteren.

De Nederlandse technologie wordt ingezet, als SSP, om reclame bij de inventory van Level Up Media te zoeken. Daar wordt vervolgens (video)reclame bij gezocht die past bij de profielen van de kijkers. Die informatie komt uit cookiemarktplaatsen.

Level Up Media geeft gamevideo’s uit, zowel video uit spellen, online toernooien en IRL eSports-bijeenkomsten. De belangrijkste site in dit netwerk is DingIt.tv. Het aantal sessies steeg in het tweede half jaar van 2016 met 63 procent, de kijktijd met 220 procent en de omzet met 177 procent. Dat komt mede door de scherpere focus op abonnementsverkoop voor ondemandvideo en minder op de live actie. Er zijn maandelijks 25 miljoen bezoekers.

In de loop van 2017 lanceert de uitgever de nichetitels TheGamer.tv en GoGamer.tv.

De technologie van Improve Digital wordt niet-exclusief ingezet. Level Up Media heeft ook eigen reclametechnologie, Darwin, waar reclamepartners als Activision, HP, Redbull, 20th Century Fox, Adidas en P&G hun content inschieten.

Foto: Matt Demers (cc)