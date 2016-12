Harense Smid weer in witgoed

De Harense Smid gaat het toch weer proberen, zij het voorzichtig: fysieke winkels voor witgoed. Maar dan in het klein.

De Harense Smid, onderdeel van HiM Retail, sloot na een bestaan van 175 jaar op 1 mei 2015 haar deuren. Ook de webshop ging dicht. In het voorjaar van 2015 heeft BCC een groot deel van de winkelactiviteiten en medewerkers van HiM Retail overgenomen.

De handelsnaam De Smid bleef in handen van HiM en die opende in Haren, de bakermat van De Harense Smid, naast de nieuwe BCC winkel Smid Lifestyle. Hier worden tuinmeubelen, fietsen, verlichting, keuken- en woonaccessoires verkocht.

BBC vertrekt nu uit Haren, en op de leeggekomen plek kan nu door De Smid elektro en witgoed worden verkocht. Vermoedelijk zal dat aanbod straks ook weer online verkrijgbaar zijn.