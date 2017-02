Inwoners Randstad besteden bijna 12 procent van hun totale uitgaven bij webwinkels

Redactie Emerce Nieuws -

Van alle bestedingen aan producten in de Randstad komt 11,9 procent terecht bij webwinkels. Omgerekend is dat zo’n 5,2 miljard euro, meer dan alle bestedingen in de winkels van de hele gemeente Amsterdam bij elkaar. Dat bijkt uit het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 van I&O Research en DTNP.

Met bijna 32.000 winkels is internet het grootste winkelgebied van Nederland. De bestedingen bij webwinkels zijn in vergelijking met 2011 bijna verdubbeld. Inwoners uit de Randstad besteden 11,9 procent van hun uitgaven aan producten bij webwinkels. Voor de dagelijkse boodschappen gaat het om 1,6 procent van de totale uitgaven. Dit was in 2011 nog 0,8 procent.

Voor de niet-dagelijkse aankopen (zoals kleding, elektronica, etc.) groeide dit van 11 procent in 2011 naar 21,6 procent in 2016. Naar verwachting zet deze groei door aangezien vooral jongeren relatief veel online kopen.

Er zijn gemeenten waar online boodschappen al een marktaandeel hebben van van 3 tot 4 procent. Amersfoort is de gemeente met de sterkste groei. Volgens de samenstellers van het Randstad Koopstromenonderzoek ligt dat mede aan de komst van online super Picnic.

Er zijn wel verschillen per branche. Aan mediaproducten en elektronica wordt relatief veel via webwinkels besteed. Ook mode- en luxeproducten worden veel via webwinkels verkocht. Voor mode aankopen wenden Randstadders zich het meest tot pure webwinkels als Zalando en wehkamp.

Ondanks de groei van internet vinden de samenstellers het een prestatie dat winkels in winkelgebieden nog zoveel omzet weten te binden.

Het Koopstromenonderzoek 2016 is uitgevoerd in opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.