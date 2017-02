Kickstarter koopt videodienst

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Kickstarter doet met de overname van videodienst Huzza zijn eerste overname. Video moet de aangesloten makers, bouwers en creatievelingen vaker een kijkje achter de schermen laten geven aan hun fans.

Hoeveel geld Kickstarter voor het bedrijf van twee Canadezen betaalt is niet bekendgemaakt. En het heeft er ook niet de schijn van dat het om een miljoenendeal gaat. Met de technologie van Huzza koopt Kickstarter voornamelijk twee videospecialisten waarmee het zijn eigen dienstenpakket kan uitbreiden.

En passant levert de overname ook Kickstarters eerste buitenlandse kantoor op, in Vancouver, maar dat is een bijkomstigheid.

Kickstarter is een platform waarop ondernemers, ontwikkelaars, creatievelingen, makers en auteurs hun concepten aan een internationaal publiek voorleggen. In het ene geval dient een Kickstarter-project marketingdoeleinden, in andere gevallen zoeken initiatiefnemers externe financiering. Vaak is het een combinatie van die twee.

Vorig jaar sloot Kickstarter al een samenwerking met Huzza zodat de projectstarters live videosessies konden gaan uitzenden richting hun fans. ‘Een behind-the-scenes bij het creatieve proces’, zoals het wordt omschreven. De sessies (agenda) variëren van intieme live muziekoptredens tot live productdemonstraties en van privé dansles en tot tutorials bij gameplay.

De gemiddelde kijkduur bedraagt zestien minuten en de projecteigenaren sluiten hun financieringsdoeleinden met een bovengemiddelde succesratio: 74 procent.

Deze cijfers zijn voor Kickstarter aanleiding om dat wat begon als proef standaard onderdeel te maken van zijn dienstenportfolio.

Foto: Kenny Louie (cc)