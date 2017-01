Meeste omzetgroei bij ‘pure’ webwinkels

Redactie Emerce Nieuws -

De omzet van webwinkels zonder vestigingen in de winkelstraat is in de eerste 11 maanden van 2016 met 23 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2015. De online omzet van winkels die ook fysieke vestigingen hebben, groeide met 14,9 procent. Een jaar eerder groeiden beide soorten webwinkel nog even snel. Dat meldt CBS.

Alle webwinkels samen zetten 19,4 procent meer om van januari tot en met november 2016 dan in dezelfde periode in 2015. Een jaar eerder groeide de omzet nog met 21,5 procent.

Bijna 40 procent van de webshops opereerde in 2016 vanuit Zuid- en Noord- Holland. In Zeeland is 1,5 procent van de webwinkels gevestigd, het minst van alle provincies. In Zuid-Holland nam het aantal webwinkels het snelst toe (12,3 procent) en in Zeeland het minst snel (5,5 procent). Veruit de meeste webwinkels zijn eenmansbedrijven (94 procent). Bij 1,1 procent van de online winkels werken meer dan vijf mensen.

In 2016 had 73 procent van de Nederlanders iets gekocht via het internet. In 2015 was dit nog 70 procent. Vooral levensmiddelen, kleding, huishoudelijke spullen en reizen vlogen meer over de digitale toonbank. Het percentage webshoppers groeide het hardst bij de 65- tot 75-jarigen, van 45 naar 50 procent. Onder de jongere leeftijdsgroepen wordt nog steeds meer online geshopt, maar dit verschil wordt almaar kleiner. De mensen die wel eens online winkelen, doen ook steeds meer aankopen.