Nederlands bedrijf lanceert realtime vertaler in Barcelona

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Een Nederlands bedrijf Travis the Translator wil via Kickstarter een real-time vertaler op de markt brengen in de vorm van een klein kastje dat sterk aan een wifi router doet denken. Het product maakt zijn debuut op het Mobile World Congress.

Aan vertaalapps is geen gebrek, denk aan Google Translate, maar ideaal zijn ze niet, zeker niet wanneer je een livegesprek met iemand in een andere taal wilt voeren.

Travis the Translator verstaat gesproken woord, ook als het apparaat gewoon op tafel ligt, en vertaalt het meteen in gesproken taal. Er worden 80 talen ondersteund, maar daarvoor is wel een internetverbinding nodig. Zo’n twintig talen zijn offline te gebruiken. De gebruiker moet wel de ABN-versie van de taal spreken.

Het kastje kan op een volle batterij 12 uur werken. “Daardoor hoef je de telefoon ook niet te belasten,” zegt CEO Lennart van der Ziel. Hij leidt een internationaal bedrijf met partners in Rotterdam, Boston en New York en Shenzhen (China).

Travis komt in juni wereldwijd beschikbaar voor 199 dollar en kan vanaf maart al worden voorbesteld voor 99 dollar. Het kastje wordt in Barcelona gedemonstreerd op het Holland High Tech Pavilion, helemaal aan het einde van Hal 6.